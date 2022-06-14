Популярна українська телеведуча і співведуча Юрія Горбунова в минулому сезоні шоу "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну і Швейцарію, поділилася кадрами, як збирала гуманітарну допомогу.

Іванна розповіла, що місяць тому відкрила в Швейцарії свій пункт збору гуманітарної допомоги для українців. А тепер у своєму Instagram показала кадри, як відправляла зібране в Україну.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла про цю подію: "За цей місяць я кілька разів виходила з пункту зі сльозами на очах. Мене розчулювали люди, які приходили, приносили кошти або якісь товари. Наша єдність і сила духу – все це неймовірно заряджає і підбадьорює.

Частина допомоги вирушила в Бородянський психоневрологічний інтернат, а решта поїдуть в дитячі лікарні. Для мене це не просто вантаж. Це те, у що я вклала свою любов, частину себе. Я знаю, як цього потребували і сподіваюся, що люди відчують мою добру енергію, з якою я пакувала коробки.

І, звичайно, я хочу подякувати всім-всім, хто приєднався до цього збору. Кожен, хто приніс щось, направив кошти або поширив інформацію – зробив свій внесок! Я знаю, що наша єдність у всьому світі обов'язково наближає перемогу. Дуже хочу, щоб ця єдність зберігалася в українців завжди! Перемога за нами, разом ми сила!".

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