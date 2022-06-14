Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася корисними рекомендаціями, як зберегти психіку під час війни.
Як виявилося, Надя поспілкувалася з психотерапевтом і отриманий досвід вирішила піднести і своїм шанувальникам. У своєму мікроблозі співачка опублікувала миле фото, а також картинки з текстовими рекомендаціями.
У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Друзі, ви залишили так багато питань, що нам з психотерапевтом було складно відповісти на все, тому ми виділили 5 основних тим, які турбують більшість з нас: як жити зараз, тривога про майбутнє, панічні атаки, як пережити втрату, Вина того, хто вижив. Почнемо з перших. Важливо відзначити, що все, що відбувається з вами зараз, все те, що ви переживаєте – це адекватна відповідь психіки на неадекватні події навколо. Ніхто не може бути морально готовий до війни. Найважливіше наше з вами завдання – вижити: і фізично, і психологічно. І нехай прості рекомендації психотерапевта допоможуть вам в цьому. Гортай карусель!".
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