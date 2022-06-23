Известная певица и актриса Дженнифер Лопес недавно устроила концерт, на котором сплясала вместе с дочерью и похвасталась, что ее ребенок очень поддерживает всякие эксперименты с образами. А на новых кадрах испознительница впечатлила слишком молодой внешностью, словно снова неожиданно сбросила несколько лет.
52-летняя исполнительница с ярким макияжем и пышной укладкой смогла показать удачный образ и подчеркнуть кожу без изъянов. Именно отсутствие морщин и вид на 20 лет моложе обычного и вызвал бурную реакцию в сети.
По мнению пользователей, Лопес скрывает, какие процедуры может делать у косметолога:
«Скучаю по тебе. 😢; люблю тебя ❤️; какой-то подозрительный вид; а не слишком ли молодо?; верится с трудом; Вы источник вдохновения. Спасибо!! ❤; Королева🔥;Прелесть моя; красотки ✨; Мигающая жизнь 🧬; Мой парень только что сказал: «Джло выглядит дерзко»; лицо будто не твое».
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Мы писали, в маленьком серебряном топе певица устроила зажигательные танцы и показала, что за двадцать лет ничуть не постарела.
Как и в 1999 году, в 2022 Лопес может позволить себе надеть маленький топ и мини-юбку, что совсем не скроют ее фигуру.
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