Известная певица и актриса Дженнифер Лопес недавно устроила концерт, на котором сплясала вместе с дочерью и похвасталась, что ее ребенок очень поддерживает всякие эксперименты с образами. А на новых кадрах испознительница впечатлила слишком молодой внешностью, словно снова неожиданно сбросила несколько лет.

52-летняя исполнительница с ярким макияжем и пышной укладкой смогла показать удачный образ и подчеркнуть кожу без изъянов. Именно отсутствие морщин и вид на 20 лет моложе обычного и вызвал бурную реакцию в сети.

По мнению пользователей, Лопес скрывает, какие процедуры может делать у косметолога:

«Скучаю по тебе. 😢; люблю тебя ❤️; какой-то подозрительный вид; а не слишком ли молодо?; верится с трудом; Вы источник вдохновения. Спасибо!! ❤; Королева🔥;Прелесть моя; красотки ✨; Мигающая жизнь 🧬; Мой парень только что сказал: «Джло выглядит дерзко»; лицо будто не твое».

Мы писали, в маленьком серебряном топе певица устроила зажигательные танцы и показала, что за двадцать лет ничуть не постарела.

Как и в 1999 году, в 2022 Лопес может позволить себе надеть маленький топ и мини-юбку, что совсем не скроют ее фигуру.

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