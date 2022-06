Як повідомляє Politeka.net, ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина-щасливі батьки трьох синів. Телеведучий активно спілкується з шанувальниками в Instagram і вже не раз дивував мережу фото в соціальній мережі.

"Shooting 🎥 » - коротко написав Решетник під новим фото. Артист відвідав сад тюльпанів, де добре провів час.

Момент з відпочинку на кадрі оцінили шанувальники, не забувши захопитися красою тюльпанів:

"Красунчик 😍; the best presenter in Ukraine❤; дуже красиво❤️; як красиво і прекрасно💖 🥰 🥰 🥰; яка краса❤❤️; шикарний і вигляд і чоловік; Григорій, Я розумію яке ви отримали наснагу ,заряд бадьорості і захват. від цієї краси; коли холостяк вийде?😢».

Відзначимо, зазвичай Решетник з дружиною намагаються кожну вільну хвилину проводити з ними, тому часто долучають дітей до мистецтва і спорту.

Ми писали, на вихідних сімейство побувало в цікавому місці – в спеціальному парку, де дітей вчили їздити на роликових ковзанах. Малюки каталися по парку і вчилися робити трюки в схожих повсякденних нарядах. Обидва хлопчики, Діма та Іван, вважали за краще вибрати повсякденний стиль одягу: наділи футболки і штани.

З метою безпеки діти Христини та Григорія Решетників наділи шоломи і наколінники.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.