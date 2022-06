Как сообщает Politeka.net, ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина - счастливые родители троих сыновей. Телеведущий активно общается с поклонниками в Инстаграм и уже не раз удивлял сеть фото в социальной сети.

«Shooting 🎥» - коротко написал Решетник под новым фото. Артист посетил сад тюльпанов, где хорошо провел время.

Момент из отдыха на кадре оценили поклонники, не забыв восхититься красотой тюльпанов:

«Красавчик 😍; The best presenter in Ukraine🎥✊🇺🇦; очень красиво❤️; как красиво и прекрасно💖🥰🥰🥰; Яка краса 😍❤️; Шикарный и вид и мужчина; Григорий, я понимаю какое Вы получили воодушевление ,заряд бодрости и восторг. от этой красоты; Когда холостяк выйдет?😢».

Отметим, обычно Решетник с женой стараются каждую свободную минуту проводить с ними, потому часто приобщают детей к исскуству и спорту.

Мы писали, на выходных семейство побывало в интересном месте – в специальном парке, где детей учили ездить на роликовых коньках. Малыши катались по парку и учились делать трюки в похожих повседневных нарядах. Оба мальчика, Дима и Иван, предпочли выбрать повседневный стиль одежды: надели футболки и штаны.

В целях безопасности дети Кристины и Григория Решетников надели шлемы и наколенники.

