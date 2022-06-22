Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса і зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість після початку війни виїхала з України і зараз знаходиться в Лондоні. Крім основного ремесла Ірина має популярний блог в Instagram. Сопонару довгий час не спілкувалася зі своєю аудиторією, а в цей раз вирішила відповісти на питання фанатів.

"Поговоримо?",- написала Сопонару.

"Що ти можеш сказати про те, що зараз відбувається?",- написав фанат питання.

"Це Пипець", - відповіла Сопонару емоційно.

Також у Ірини запитали про зміну іміджу:

"Дуже цікаво, чому ти обрізала таке волосся красиве. Або то був перуку?".

"Обрізала, бо захотіла. Так буває", - чесно зізналася актриса і показала ще раз фото з коротким волоссям.

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