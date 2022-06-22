Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость после начала войны уехала из Украины и сейчас находится в Лондоне. Кроме основного ремесла Ирина имеет популярный блог в Инстаграм. Сопонару долгое время не общалась со своей аудиторией, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - написала Сопонару.

"Что ты можешь сказать о том, что сейчас происходит?", - написал фанат вопрос.

"Это пипец", - ответила Сопонару эмоционально.

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Также у Ирины спросили о смене имиджа:

"Очень интересно, почему ты обрезала такие волосы красивые. Или то был парик?".

"Обрезала, ибо захотела. Так бывает", - честно призналась актриса и показала еще раз фото с короткими волосами.

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