Как передает Politeka.net, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре артистка показала, как выглядит её моложавая мама. Стоит отметить, что артистка и её мама очень похожи внешне. Под публикацией артистка решила поздравить главную женщину в своей жизни с особым праздником.

"Очень хочется к Тебе на кухню, можно без Наполеона, главное, чтоб Ты была рядом и улыбалась! Будь мне здорова и приезжай почаще))

Люблю сильно! Обнимаю крепко!", — поздравила свою маму Ирина Сопонару.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "А кто из них Ира?!", "Хорошие какие", "Маме респект за такую дочку!", "Красавицы", "С именинницей! Бесконечного счастья", "Так вот на кого вы похожи. Здоровья и вам, и вашей мамочке", "Сколько лет маме", "Крепкого здоровья мамуле", "Мои поздравления", "С именинницей 😍😍😍крепкого и здоровья. И Внука", "Пусть Мамочка чаше улыбается, будет здорова и счастлива!", "Ирочка, с именинницей 🎉🎊🌺🌺🌺🥰многая лета Мамуле", "Эта история про наполеон очень сильно мне знакома❤️‍🔥С именинницей".

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