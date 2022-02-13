Шоу "Женский Квартал" давно завоевало популярность, ведь в программе затрагиваются темы, которые близки каждой девушке и не только - в этот раз звезды рассказали о дружбе.

Звезды "Женского Квартала" Ирина Сопонару и Лера Товстолес рассказали о женской дружбе, пишет Politeka.net. Артистки на сцене решили сравнить, чем отличаются отношения между женщинами и мужчинами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Мы считаем, что женская дружба гораздо прочнее мужской, правда?", - поинтересовалась Ирина Сопонару.

"Правда, ведь ни один мужчина не будет плакать просто так с другом за компанию", - ответила Лера Товстолес.

"Да, ни один мужчина никогда не встанет в четыре утра для того, чтобы запилить своему другу красивую фотку для Инстаграм", - продолжила первая.

И так звезды назвали еще несколько отличий, а затем их коллеги представили номер о том, как подруги отнеслись к беременности одной из них.

Публикация собрала за полчаса сотни просмотров.

Отметим, бывшая звезда "Женского Квартала" Елена Кравец рассказала, что у них был очень дружный коллектив, и всех артисток она любит, но была вынуждена уйти, чтобы разгрузить свой график.

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