Звезды "Женского Квартала" Ирина Сопонару и Лера Товстолес рассказали о женской дружбе, пишет Politeka.net. Артистки на сцене решили сравнить, чем отличаются отношения между женщинами и мужчинами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Мы считаем, что женская дружба гораздо прочнее мужской, правда?", - поинтересовалась Ирина Сопонару.
"Правда, ведь ни один мужчина не будет плакать просто так с другом за компанию", - ответила Лера Товстолес.
"Да, ни один мужчина никогда не встанет в четыре утра для того, чтобы запилить своему другу красивую фотку для Инстаграм", - продолжила первая.
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И так звезды назвали еще несколько отличий, а затем их коллеги представили номер о том, как подруги отнеслись к беременности одной из них.
Публикация собрала за полчаса сотни просмотров.
Отметим, бывшая звезда "Женского Квартала" Елена Кравец рассказала, что у них был очень дружный коллектив, и всех артисток она любит, но была вынуждена уйти, чтобы разгрузить свой график.
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