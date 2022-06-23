Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк поділився у своєму Instagram провокаційним постом. У ньому він вирішив нагадати українкам про те, що тепер вільний.

"Сам того не очікуючи опинився в статусі холостяка...життя іноді вносить свої корективи", - написав актор.

Цей пост він супроводив фото, явно покликаним привернути до себе увагу. На знімку Цимбалюк позував без сорочки. На ньому були тільки чорні джинси, над якими виднілася гумка від трусів, і стильні кросівки. В руках актор тримав сонцезахисні окуляри. Підкачаний торс актора особливо добре виділявся на однотонному чорному тлі.

Шанувальники Цимбалюка не змогли пройти повз.

"Давайте в новий сезон Холостяка", "Тарас ось хто, хто, А ви точно в холостяках довго не залишитеся. Про такого козака мріє не одна Україночка", "Космос", "після перемоги будете першим кандидатом в шоу "Холостяк" СТБ", "після перемоги чекаю сезон з вами", "зараз відбою від наречених не буде", - пишуть люди.

Зазначимо, що днями Цимбалюк оголосив, що розлучається зі своєю дружиною Тіною, з якою вони були разом чотири роки. Сама Тіна зізналася, що на їхні стосунки сильно вплинула війна.

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