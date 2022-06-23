Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк поделился в своем Инстаграм провокационным постом. В нем он решил напомнить украинкам о том, что теперь свободен.

«Сам того не ожидая оказался в статусе холостяка…Жизнь иногда вносит свои коррективы», - написал актер.

Этот пост он сопроводил фото, явно призванным привлечь к себе внимание. На снимке Цымбалюк позировал без рубашки. На нем были только черные джинсы, над которыми виднелась резинка от трусов, и стильные кроссовки. В руках актер держал солнцезащитные очки. Подкачанный торс актера особенно хорошо выделялся на однотонном черном фоне.

Поклонники Цымбалюка не смогли пройти мимо.

«Давайте в новый сезон Холостяка»,«Тарас вот кто, кто, а Вы точно в холостяках долго не останетесь. О таком козаке мечтает не одна украиночка», «Космос», «После победы будете первым кандидатом в шоу "Холостяк" СТБ», «После Победы жду сезон с вами», «Сейчас отбоя от невест не будет», - пишут люди.

Отметим, что на днях Цымбалюк объявил, что разводится со своей женой Тиной, с которой они были вместе четыре года. Сама Тина призналась, что на их отношения сильно повлияла война.

Напомним, многодетный отец Решетник повеселился на отдыхе и заинтриговал украинок.

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