Танцівниця Ілона Гвоздьова показала, як треба готувати культову українську страву.

Як пише Politeka.net, колишня учасниця "Танців з зірками" поділилася корисною порадою в своєму Instagram.

Гвоздьова згадала про те, що колись шанувальники просили її поділитися рецептом її версії борщу. Танцівниця вирішила продемонструвати процес готування, записавши відповідне відео на кухні.

На кадрах можна було побачити, як Гвоздьова в милому домашньому костюмі «чаклує» над плитою. При цьому її техніка приготування борщу дійсно відрізнялася від звичної.

Весь час готування Гвоздьова весело танцювала під музику.

"Спосіб приготування і набір продуктів класичний, але головна приправа – це любов і танці", - підписала кадри Гвоздьова.

Вона порадила всім українкам взяти цей секрет на озброєння.

"Пропоную всім дівчатам надалі готувати тільки так! Смачно і корисно", - написала Гвоздьова.

Відзначимо, що нещодавно танцівниця зізналася, що прямо зараз вони з чоловіком знаходяться в процесі будівництва власного будинку. Після початку війни вони якийсь час думали про можливість відкласти цей проект, однак, у підсумку вирішили продовжити будівництво.

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