Танцовщица Илона Гвоздева показала, как надо готовить культовое украинское блюдо.

Как пишет Politeka.net, бывшая участница «Танців з зірками» поделилась полезным советом в своем Инстаграм.

Гвоздева вспомнила о том, что когда-то поклонники просили ее поделиться рецептом ее версии борща. Танцовщица решила продемонстрировать процесс готовки, записав соответствующее видео на кухне.

На кадрах можно было увидеть, как Гвоздева в милом домашнем костюме «колдует» над плитой. При этом ее техника приготовления борща действительно отличалась от привычной.

Все время готовки Гвоздева весело танцевала под музыку.

«Способ приготовления и набор продуктов классический, но главная приправа – это любовь и танцы», - подписала кадры Гвоздева.

Она посоветовала всем украинкам взять этот секрет на вооружение.

«Предлагаю всем девчонкам в дальнейшем готовить только так! Вкусно и полезно», - написала Гвоздева.

Отметим, что недавно танцовщица призналась, что прямо сейчас они с мужем находятся в процессе строительства собственного дома. После начала войны они какое-то время думали о возможности отложить этот проект, однако, в итоге решили продолжить строительство.

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