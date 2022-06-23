Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, как ей аукнулась ее популярность.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка. Девушка в 2020 году вышла замуж за легендарного украинского певца Виктора Павлика. Уже в прошлом году Катя родила первенца - сына Михаила. Теперь девушка активно рассказывает о воспитании малыша в своем блоге в Инстаграм. А в этот раз Репяхова решила рассказать, как ей аукнулась известность.

Репяхова отметила, что ее узнали во время похода в магазин.

"Подходит в АТБ ко мне девушка:

Вы что, жена Виктора Павлика? Это правда. Я не ошиблась? Боже, никогда не могла представить, что встречу в супермаркете жену Виктора Павлика", - написала на сторис Катя.

"Я растерялась, не знала, что ответить ) Но мне очень приятно", - подытожила Репяхова.

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