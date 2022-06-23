Александр Пономарев показал, как подрос его сын, с которым он давно не виделся.

Как пишет Politeka.net, артист поделился в своем Инстаграм радостным постом. В нем Пономарев показал своего сына Александра. Судя по подписи, они встретились после длительной разлуки.

«Наконец-то встретились! Сын вымахал! Слава Богу за все», - написал певец.

На фото он с улыбкой стоял рядом с 15-летним сыном. Парень стоял ближе к камере и, возможно поэтому, казался выше отца. Пономарев явно выглядел счастливым.

Его поклонники обратили внимание на то, насколько более взрослым выглядит сын артиста.

«Красивый юноша, повзрослел, возмужал. Счастливой судьбы ему. Отцу радости за сына», «Ого, как вырос! Пора покупать смокинг на свадьбу. Такого красавца точно скоро заберут», «Какой он красивый и взрослый», «Вау-вау. Наконец-то и возмужал сыночек ваш, Сашик-меньший», «Саша, вы оба красавчики, но малой еще красивее вас получился (не думала, что скажу такое когда-то)», - пишут люди.

Отметим, что Александр – сын Пономарева от его бывшей жены Виктории Мартынюк, с которой певец разошелся в 2012 году. У артиста также есть родная и приемная дочери от отношений с Аленой Мозговой.

Напомним, многодетный отец Решетник повеселился на отдыхе и заинтриговал украинок.

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