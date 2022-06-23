Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич зараз знаходиться в Америці, де дає благодійний концерт. В Instagram вона поділилася не тільки фото з виступу, а й історією, яка сталася з нею під час першого відвідування США.

Так, під час першого благодійного туру, водій з Пакистану багато розпитував у неї про Україну і війну з рф.

"Ми зійшлися на тому, що диктатори в усьому світі повинні зникнути, а відповідальність за майбутнє — в руках українського народу, який зараз бореться за свободу і право нації на самовизначення", — згадала Злата Огневич.

Але найбільше артистку дуже зворушило, як водій зі сльозами на очах сказав, що всі українські артисти, які підтримують свою країну — для нього справжні Герої.

Не забула Злата Огневич показати свій наряд, в якому виступила перед глядачами. Брючний костюм може виглядати стримано і дуже спокусливо, в залежності від того, чим ви його доповните. Злата пропонує свій "гарячий" варіант з топом, каблуками і великими сережками.

У коментарях українці подякували Златі за все, що вона робить для України і залишили їй чимало компліментів: "Ви неперевершена", "Фото дуже атмосферні, спасибі за популяризацію української культури", "Ви неймовірна і дуже красива", "Вам велике спасибі що робите для нашої перемоги і за те що не даєте забити Європі що у нас йде жорстока війна. І спасибі за концерт в Празі це було як ковток свіжого повітря".

Нагадаємо, що Огневич похвалилася несподіваними приємностями за лаштунками.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич зібралася в концертний тур разом з "Квартал 95".

Також Politeka писала, що Огневич похвалилася вечірніми розвагами в поїзді.