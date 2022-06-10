Як пише Politeka.net, Злата Огневич після участі в "Холостячці" залишилася одна і все більше часу приділяє своїй кар'єрі, устоює концерти і допомагає українцям, постраждалим від агресії рф. Також співачка веде свій блог, в якому розповідає про різні моменти свого життя.
Цього разу Злата показала збори перед виїздом і свої вечори в поїзді.
"Що Ви знаєте про прокрастинацію? Я досі не зібрала речі (поїзд вже сьогодні, але покатаюся ще трохи.
А ось Доброї ночі, цілий вагон артистів. Обожнюю!» - пише Огневич під вечірники кадрами зі своєї нової подорожі.
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Раніше ми писали, екс-обранець Злати Андрій Задворний поскандалив на пост-шоу і навіть висміяв сльози артистки. Прославившись, він припинив з нею спілкування і причини розставання не став говорити. Злата ж зверталася до психолога. І продовжує ходити на сеанси.
"Такі події втоми бувають, коли ти кажеш собі: все, я далі сам не можу. Ось я, наприклад, зрозуміла, що не виводжу всього цього і звернулася до психолога. Взагалі, звертатися до психолога-це нормально!"- каже Огневич.
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