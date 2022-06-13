Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з Америки, продовжує свій тур з благодійними концертами і ділиться в Instagram кадрами перед виступами.

Українці нові образи Огневич також активно підтримують і нерідко обговорюють під її кадрами. Сама Злата любить показувати, як хвилююче кожен раз готуватися до виступів.

"Почала записувати Сторі, а тут таке... Слава ЗСУ! Вся площа кричить! Ви-моє сонце і натхнення. Українці, які зараз є в кожній країні, - разом ми сила!"- висловилася Огневич під новими кадрами, зробленими перед концертом.

Також співачка розповіла про великий проект "Life will win", який об'єднав багатьох українських зірок і"Квартал 95". В рамках проекту, українські артисти поїдуть у тур Європою з благодійними концертами, де збиратимуть гроші на спеціальне медичне обладнання для українських лікарів.

На своїй сторінці Злата опублікувала афішу зі своїм фото, а в підписі до неї розповіла про проект.

Також, дружина Остапчука показала, чому сімейство присвячує ранок.

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