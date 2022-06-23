Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич сейчас находится в Америке, где дает благотворительный концерт. В Инстаграм она поделилась не только фото из выступления, но и историей, которая произошла с ней во время первого посещения США.

Так, во время первого благотворительного тура, водитель из Пакистана много расспрашивал у нее об Украине и войне с рф.

"Мы сошлись на том, что диктаторы во всем мире должны исчезнуть, а ответственность за будущее — в руках украинского народа, который сейчас борется за свободу и право нации на самоопределение", — вспомнила Злата Огневич.

Но больше всего артистку очень тронуло, как водитель со слезами на глазах сказал, что все украинские артисты, которые поддерживают свою страну — для него настоящие Герои.

Не забыла Злата Огневич показать свой наряд, в котором выступила перед зрителями. Брючный костюм может выглядеть сдержанно и очень соблазнительно, в зависимости от того, чем вы его дополните. Злата предлагает свой "горячий" вариант с топом, каблуками и крупными серьгами.

В комментариях украинцы поблагодарили Злату за все, что она делает для Украины и оставили ей немало комплиментов: "Вы непревзойденная", "Фото очень атмосферные, спасибо за популяризацию украинской культуры", "Вы невероятная и очень красивая", "Вам большое спасибо что делаете для нашей победы и за то что не даёте забить Европе что у нас идет жестокая война. И спасибо за концерт в Праге это было как глоток свежого воздуха".

Напомним, что Огневич похвасталась неожиданными приятностями за кулисами.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич собралась в концертный тур вместе с "Квартал 95".

Также Politeka писала, что Огневич похвасталась вечерними развлечениями в поезде.