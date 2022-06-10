Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з Америки, вже анонсувала тур по європейських містах. У своєму Instagram співачка розповіла про великий проект "Life will win", який об'єднав багатьох українських зірок і "Квартал 95". В рамках проекту, українські артисти поїдуть у тур Європою з благодійними концертами, де збиратимуть гроші на спеціальне медичне обладнання для українських лікарів.
На своїй сторінці Злата опублікувала афішу зі своїм фото, а в підписі до неї розповіла про проект.
"Разом з @kvartal95official та українськими артистами ми розпочинаємо великий благодійний тур Європою "Life will win". І його початок відбудеться в символічному місті – Варшаві. Польща є справжнім другом України - ми дуже цінуємо і дякуємо за їх підтримку! Я з нетерпінням чекаю зустрічей з вами на всіх центральних площах Польщі, Чехії, Австрії, Угорщини, Німеччини, Румунії, Іспанії, Італії, Португалії.
Всі зібрані кошти через платформу @united24.gov.ua підуть на закупівлю медичного обладнання для українських лікарень, в тому числі рентген-прозорих операційних столів. Це Медичне обладнання дозволить проводити операції з видалення уламків і фіксації кісток (одна з найпоширеніших і складних процедур під час війни) – під візуальним контролем наших медиків. Планується зібрати суму, якої вистачить на покупку 5 таких столів. Приблизна вартість за одиницю становить 100 000$", - написала Огневич.
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