Несподівано пішов з життя соліст "Ласкового мая" Шатунов: директор розкрив причину

Помер соліст групи "Ласковый май" Юрій Шатунов. Артисту було 48 років.

Як повідомляють російські ЗМІ, співак помер від гострої серцевої недостатності в домодєдовській лікарні.

За іншими даними, Шатунов помер в кареті «швидкої» допомоги. За словами директора співака, у нього діагностували обширний інфаркт.

На сторінці Шатунова в Instagram інформація про його смерть поки відсутня і останній пост датований двома днями тому.





Юрія Шатунова називали одним із найпопулярніших російських виконавців за радянських часів. До найвідоміших пісень артиста відносять «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь».

В останні роки артист проживав у Німеччині.

Крім того, кілька років Шатунов воював з Андрієм Разіним за права на пісні «Ласкового мая». Днями суд дозволив музикантові виконувати легендарні хіти гурту на своїх концертах. Невдоволений таким рішенням продюсер мав намір його оскаржити.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть російського співака П'єра Нарциса – артистові було 45.

Також повідомлялося, що Аллу Пугачову і Галкіна, які виїхали з Росії, готуються позбавити всього.

Крім того Politeka.net писала, що Андрій Данилко чесно відповів, чому у нього досі немає дружини і дітей.