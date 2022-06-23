Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і блогер Леся Нікітюк зараз займається волонтерством і допомагає біженцям. А її незмінний колега по шоу " Хто зверху?"Сергій Притула займається збором коштів для допомоги ЗСУ.

На свій день народження чоловік організував Великий Збір коштів замість поздоровлень, щоб зібрати на байрактари. Леся підтримала ініціативу, а також вирішила пригадати про цікаве інтерв'ю іншого колеги.

Не обійшлося без натяків на цікаві теми, які зацікавлять її фанатів:

"Ну, найвищий прайс був 24-го. Зараз працюю за гуманітарну допомогу. Цікаве інтерв'ю про блогінг. Бізнес в Instagram» - пише Леся під кадрами.

Ми писали, волонтер, громадський діяч і шоу-мен Сергій Притула оголосив про збір 500 млн гривень на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для ЗСУ. У свій день народження Притула зазначив, що йому не потрібні подарунки або пафосні привітання, йому потрібна наша спільна перемога.

Так, волонтери планують придбати для українських військових безпілотники Bayraktar, які допомагатимуть знешкоджувати ворогів, але для цього потрібно зібрати 500 млн гривень. Це великий бюджет, але Леся Нікітюк і Сергій Притула вірять, що його можна зібрати спільними зусиллями. Час не чекає.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк похизувалася стильним луком в білому, ефектні кадри.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк зі сльозами на очах звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Нікітюк показала свого батька, Бєдняков не стримався.