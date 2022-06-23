Как сообщает Politeka.net, телеведущая и блогер Леся Никитюк сейчас занимается волонтерством и помогает беженцам. А ее неизменный коллега по шоу "Хто зверху?" Сергей Притула занимается сбором средств для помощи ВСУ.

На свой день рождения мужчина организовал крупный сбор средств вместо поздравлений, чтобы собрать на байрактары. Леся поддержала инициативу, а также решила припомнить об интересном интервью другого коллеги.

Не обошлось без намеков на интересные темы, которые заинтересуют ее фанатов:

«Ну, самый высокий прайс был 24-го. Сейчас работаю за гуманитарную помощь. Интересное интервью про блогинг. Бизнес в Инстаграме» - пишет Леся под кадрами.

Мы писали, волонтер, общественный деятель и шоу-мен Сергей Притула объявил о сборе 500 млн гривен на закупку трех беспилотников Bayraktar для ВСУ. В свой день рождения Притула отметил, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления, ему нужна наша общая победа.

Так, волонтеры планируют приобрести для украинских военных беспилотники Bayraktar, которые будут помогать обезвреживать врагов, но для этого нужно собрать 500 млн гривен. Это большой бюджет, но Леся Никитюк и Сергей Притула верят, что его можно собрать общими усилиями. Время не ждет.

Напомним, что Леся Никитюк хвастнула стильным луком в белом, эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Никитюк со слезами на глазах обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Никитюк показала своего отца, Бедняков не сдержался.