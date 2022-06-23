Популярний український радіо і телеведучий шоумен і блогер Слава Дьомін, який нещодавно став ведучим ранкового на телеканалі "Україна", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився відео, яке зняв під час ранкової повітряної тривоги.

У ролику Слава знімає свій вигляд з вікна, а на тлі звучить сирена. При цьому в якийсь момент він говорить кілька фраз, в яких себе впізнає кожен українець. "Засуньте їх собі в ср*ку ті ракети. Та щоб ви вс*ались з тими ракетами", - каже Дьомін за кадром, маючи на увазі прокльони на адресу російської армії.

У підписі до відео ведучий жартівливо написав: "Кожен українець під час повітряної тривоги". У коментарях користувачі погодилися зі Славою, і докинули свої варіанти прокльонів росіянам.

"Ще краще, щоб вони прямо в установках вибухали, не вилітаючи", "Порвав", "Точно так реагувала сьогодні. Один в один", "Я ще додаю: "Та щоб ви здохли, кляті орки...". І якось так затишно і спокійно після цих слів стає", "З 24 лютого так реагую на повітряну тривогу", "Підтримую", "Точно, саме так і реагую", "Це точно!", - пишуть в коментарях.

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