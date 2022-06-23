Легендарний український музикант Віктор Павлік, який взяв за дружину свою молоду асистентку Катерину Репяхову, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. В останній рік мікроблог артиста заряснів кадрами з маленьким сином Мішею, який з'явився в зірковій сім'ї.

Так, цього разу Віктор опублікував кумедне відео з сином, якому нещодавно виповнився рік. На кадрах можна побачити, що музикант привів Мішу до перукаря, і судячи з усього, потай від Репяхової. Варто відзначити, що малюк дуже спокійно поводиться в кріслі у майстра, поки та акуратно стриже його машинкою.

А ось Павлик, схоже, хвилюється, так як за кадром примовляє: "Мама вмре, синку". При цьому він нервово сміється.

Артист не підписав відео, зате шанувальники тут же почали його коментувати, відзначаючи, що Катя точно буде в шоці від стрижки маленького сина. "Він такий гарний, кумедний. Нехай росте здоровенький і щасливий!", "Мама буде в шоці, це точно", "Який милий", "Мишко", "Який він гарний".

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