Популярна українська співачка Оля Полякова, яка відвезла дітей за кордон і зараз активно гастролює по світу з благодійними концертами на підтримку України, опублікувала у своєму Instagram термінове звернення до шанувальників.

Як виявилося, Оля приєдналася до зіркових колег, які цього дня опублікували у своїх соцмережах подібне звернення до українців. Справа в тому, що в свій день народження відомий шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив збір коштів на придбання трьох Байрактаров. Щоб купити їх потрібно зібрати за не тиждень пів мільйона гривень, так що телеведучий привал всіх скинутися і це буде найкращим подарунком йому до свята.

У своєму пості Полякова опублікувала коротке відео, як працюють Байрактари і написала: "Благодійний Фонд Сергія Притули відкриває збір на три Байрактари для Збройних Сил України. Збір триватиме тиждень з 22 червня по 29 червня. Сума величезна, але що тільки українцям не під силу. Щоб приєднатися до збору, можна внести внесок на будь-який з рахунків фонду Притули. Подробиці на @siriy_ua".

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