Популярный украинский радио и телеведущий шоумен и блогер Слава Демин, который недавно стал ведущим утреннего на телеканале "Украине", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился видео, которое снял во время утренней воздушной тревоги.

В ролике Слава снимает свой вид из окна, а на фоне звучит сирена. При этом в какой-то момент он говорит несколько фраз, в которых себя узнает каждый украинец. "Засуньте их себе в задницу те ракеты. Да чтобы вы обос*ались с теми ракетами", - говорит Демин за кадром, имея в виду проклятия в адрес российской армии.

В подписи к видео ведущий шутливо написал: "Каждый украинец во время воздушной тревоги". В комментариях пользователи согласились со Славой, и докинули свои варианты проклятий россиянам.

"Еще лучше, чтобы они прямо в установках взрывались, не вылетая", "Порвал", "Точно так реагировала сегодня. Один в один", "Я еще добавляю: "Да чтобы вы сдохли, проклятые орки…". И как-то так уютно и спокойно после этих слов становится", "С 24 февраля так реагирую на воздушную тревогу", "Поддерживаю", "Точно, именно так и реагирую", "Это точно!", - пишут в комментариях.

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