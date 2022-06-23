Популярна українська співачка Настя Каменських, яка в останні місяці живе за кордоном і активно гастролює на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу зірка показала кадри з благодійного концерту в Празі і написала жалісний пост, який доводить до сліз.

Як виявилося, Настя стала учасницею благодійної події Ukrainian Freedom Voices в Празі, в рамках Prague Metronome. На сцену зірка вийшла в чорному шовковому вбранні з прикріпленою синьо-жовтою стрічкою в області серця, і виглядала дуже серйозною і зосередженою.

У підписі до публікації Каменських розповіла про війну: "У цей день 81 рік тому в нашу країну прийшла велика світова війна. І з тих пір сьогоднішня дата стала для всього світу черговим нагадуванням про жорстокість і безглуздість війни, про страшну ціну, яку світ заплатив, щоб майбутні покоління більше ніколи не повторили цей жах. Пройшли роки і одна країна знову почала війну – таку ж безглузду, таку ж підступну і нищівну – проти іншої, незалежної, вільної і прекрасної країни. І хоча країна забула, як це страшно - коли міста знищують, вбивають тисячі людей і залишають рани на кожному, кого ця війна стосується – не завжди фізичні, але завжди душевні. Вона забула. Але я вірю, що світ не забув. Вірю, що ми продовжимо разом боротися, щоб повернути мир, вірю в підтримку інших країн і вірю в те, що кожна добра справа має значення".

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