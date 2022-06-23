Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, вона перемогла у фіналі. Однак стосунки не склалися і пара швидко розпалася. Тим не менш, дівчина запам'яталася українцям на проекті ще з самого початку.

Справа в тому, що дівчина була майстром спорту з гімнастики, тому під час ефірів не соромилася продемонструвати свої фірмові шпагати і розтяжку. А манера закривати багажник машини за допомогою повітряного шпагату не раз інтригувала українців.

Як і її вбрання жінки-кішки в одному з ефірів і подача смачних страв.

Даша цього разу повторила улюблений трюк:" у будь - якій незрозумілій ситуації " - пише Ульянова.

21 червня Даша святкувала день народження. Їй виповнилося 26 років. На свої сторінці в Instagram дівчина розмістила свої свіженькі фото і розповіла про святкування в умовах повномасштабної війни. У кадрі Ульянова позує в салоні розкішного авто і з пишними букетами півоній.

"З Днем Народження мене! 😌 Вперше довго збирала себе в купу, щоб дозволити розкіш - святкувати і приділити цілий день собі. Без новин, без хвилювань, без тривог. Не знаю, чи вийде, але поки намагаюся влаштувати день нормальності, на скільки це можливо в наших реаліях", — зізнається Даша.

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