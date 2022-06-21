Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль в эфире общенационального телемарафона высказалась о запрете российской музыки. Она выразила надежду, что закон решит вопрос с артистами-перебежчиками, выступавшими в РФ с 2014 года, но вернувшимися в начале полномасштабной войны.

"Мы закаляем новую историю Украины вот таким сложным, болезненным путем, но давайте уже ее писать, эту новейшую историю, без раши. Регулирование российских песен, российской музыки притушит также пыль, сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи на свою родину", - отметила Тина Кароль.

Тина Кароль не стала называть имен своих коллег, которых считает перебежчиками, но ведущие отметили, что "намек поняли".

Кроме того, Тина Кароль считает, что российские песни не могут звучать на благотворительных концертах в поддержку Украины: "Потому что у сообщества заграницей вопрос: так мы не понимаем – вы воюете или поете на русском? Раша, гудбай… Поем свое и поддерживаем свое".

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.