Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, она победила в финале. Однако отношения не сложились и пара быстро распалась. Тем не менее, девушка запомнилась украинцам на проекте еще с самого начала.
Дело в том, что девушка была мастером спорта по гимнастике, поэтому во время эфиров не стеснялась продемонстрировать свои фирменные шпагаты и растяжку. А манера закрывать багажник машины при помощи воздушного шпагата не раз интриговала украинцев.
Как и ее наряд женщины-кошки в одном из эфиров и подача вкусных блюд.
Даша в этот раз повторила любимый трюк: "В любой непонятной ситуации" - пишет Ульянова.
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21 июня Даша праздновала день рождения. Ей исполнилось 26 лет. На свои странице в Instagram девушка разместила свои свеженькие фото и рассказала о праздновании в условиях полномасштабной войны. В кадре Ульянова позирует в салоне роскошного авто и с пышными букетами пионов.
"С Днем Рождения меня! 😌 Впервые долго собирала себя в кучу, чтобы позволить роскошь - праздновать и уделить целый день себе. Без новостей, без волнений, без тревог. Не знаю, получится ли, но пока пытаюсь устроить день нормальности, на сколько это возможно в наших реалиях", — признается Даша.
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