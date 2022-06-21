Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская провела благотворительный концерт в Трускавце, выразив благодарность бойцам ВСУ, которые защищают Украину с начала полномасштабного вторжения России. Кадрами с выступления она поделилась в Инстаграм.
"Трускавец! Благодаря тому, что вас вчера было так много - наши герои-военные совсем скоро получат необходимую помощь. Украина победит! Берегите свое счастье. Цените новый день. Люблю каждые глаза", - подписала кадры Оля Цибульская, рассказав о важном событии.
На концерте она появилась в белом летящем платье с приспущеными рукавами и открытой спиной. Свои волосы она завила в волны и украсила прическу цветами. Дополнили образ высокие каблуки и нежный макияж с акцентом на губы.
В комментариях поклонники буквально завалили Цибульскую комплиментами по поводу ее внешнего вида, а также начали приглашать выступить в своем городе: "Вы очень красивая", "Было невероятно", "Шикарная Оля".
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