Даша Квіткова після участі в шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту. Зараз пара виховує маленького сина Лева, часто розповідає про успіхи малюка і ділиться переживаннями.

Нещодавно Даша вирушила на Відпочинок з дитиною, куди відправив їх чоловік Микита Добринін, проте там сталася вельми неприємна ситуація.

"Мені, як мамі, дуже болить, що ми навчили Льва ділитися іграшками і він все-все-все віддає, а багато дітей біля басейну б'ються (навіть по голові Льву прилетіло), забирають іграшки під нуль, виривають з рук і тд.

І я бачу ці очі Лева, коли у нього все забирають, б'ють і він дивиться на мене і просто не розуміють, чому діти так роблять. Найприкріше те, що батьки не реагують, просто дивляться на шезлонгу» - пише Даша.

Також використавши вільний час, Даша вирішила відповісти на найпопулярніші питання шанувальників.

"Мені круто зараз, в перші місяці життя дитини у мене їхав дах, це моя правда і я її не приховую. Коли Льву виповнилося 4 місяці, почало бути легше. Звичайно, є свої приколи, коли він проявляє свій характер, а він у нього дай Боже."- пише Квіткова.

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