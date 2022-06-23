Даша Квиткова после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта. Сейчас пара воспитывает маленького сына Льва, часто рассказывает об успехах малыша и делится переживаниями.

Недавно Даша отправилась на отдых с ребенком, куда отправил их супруг Никита Добрынин, однако там произошла весьма неприятная ситуация.

«Мне, как маме, очень болит, что мы научили Льва делиться игрушками и он все-все-все отдает, а многие дети у бассейна дерутся (даже по голове Льву прилетело), забирают игрушки под ноль, вырывают с рук и тд.

И я вижу эти глаза Льва, когда у него все забирают, бьют и он смотрит на меня и просто не понимают, почему дети так делают. Самое обидное то, что родители не реагируют, просто смотрят на шезлонге» - пишет Даша.

Также использовав свободное время, Даша решила ответить на самые популярные вопросы поклонников.

«Мне круто сейчас, в первые месяцы жизни ребенка у меня ехала крыша, это моя правда и я ее не скрываю. Когда Льву выполнилось 4 месяца, начало быть легче. Конечно, есть свои приколы, когда он проявляет свой характер, а он у него дай Боже.» - пишет Квиткова.

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