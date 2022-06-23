Популярний український виконавець і колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який під час війни залишився в Україні і несподівано для всіх повністю перейшов на українську мову, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист записав відеозвернення і запропонував шанувальникам незвичайний челлендж.

У своєму відео Володимир розповів, як рік тому знімав проект з героями стертаперами, які живуть у східній частині України. Тепер, під час війни артист вирішив зателефонувати героям свого шоу.

"У мене з'явилося нереальне бажання кожному з цих героїв програми зателефонувати", - розповів Дантес. За його словами, ці люди розповіли йому, як тепер живуть – хтось переїхав в більш безпечні міста, хтось залишився жити в окупації.

"В кінці кожної розмови чув одне: "Спасибі, що подзвонив. Буде час ще набирай". Для чого я це роблю? Мені здається важливим саме зараз спілкуватися з людьми, які залишились на тимчасово окупованій території. Розповідати про наші перемоги і про те, що відбувається в країні І найголовніше - дати зрозуміти їм, що ми з ними! Що ніхто їх не забув! Що немає ніякої “західної” та “східної”. Є наша єдина - Україна! Друзі, давайте триматися разом! Зателефонуйте своїм знайомим з тимчасово окупованих територій, діліться своїми історіями у соцмережах з хештегом та символом єдності!

Нехай всі люди відчують, що ми разом!",- звернувся Дантес.

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