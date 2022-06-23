Популярный украинский исполнитель и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который во время войны остался в Украине и неожиданно для всех полностью перешел на украинский язык, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист записал видеообращение и предложил поклонникам необычный челлендж.

В своем видео Владимир рассказал, как год назад снимал проект с героями стертаперами, которые живут в восточной части Украины. Теперь, во время войны артист решил позвонить героям своего шоу.

"У меня появилось нереальное желание каждому из этих героев программы позвонить по телефону", - рассказал Дантес. По его словам, эти люди рассказали ему, как теперь живут – кто-то переехал в более безопасные города, кто-то остался жить в оккупации.

"В конце каждого разговора слышал одно: "Спасибо, что позвонил. Будет время еще набирай". Зачем я это делаю? Мне кажется, важно сейчас общаться с людьми, которые остались на временно оккупированной территории. Рассказывать о наших победах и о том, что происходит в стране. И самое главное – дать понять им, что мы с ними! Что никто их не забыл! Что нет никакой "западной" и "восточной". Есть наша единственная – Украина! Друзья, давайте держаться вместе! Позвоните своим знакомым с временно оккупированных территорий, делитесь своими историями в соцсетях с хэштегом и символом единства! Пусть все люди почувствуют, что мы вместе!", - обратился Дантес.

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