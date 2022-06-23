Популярна українська співачка Настя Каменських, яка в останні місяці живе за кордоном і вкрай рідко публікує щось в мережі через частий негатив, цього разу знову звернулася до українців. Цього разу вона розповіла про важливу ініціативу артистів-вони разом створили спеціальну композицію на підтримку улюбленої країни.

"Ми з України! 🇺 🇦 А тому ми найсильніша нація в світі! Ми з України! 🇺 🇦 Ми любимо свою країну і всі як один боремося за неї на свободу, мир і світле майбутнє! Ми з України! 🇺 🇦 А тому обов'язково переможемо!

Ми з @kanalukraina та українськими артистами об'єдналися, щоб подарувати вам цю пісню, як символ всього, що любимо, за що боремося і у що віримо! @polyakovamusic, приймай естафету і надихни і ти своїх шанувальників цією піснею! 🥰 » - пише Настя під постом.

Раніше ми писали, Настя стала учасницею благодійної події Ukrainian Freedom Voices в Празі, в рамках Prague Metronome. На сцену зірка вийшла в чорному шовковому вбранні з прикріпленою синьо-жовтою стрічкою в області серця, і виглядала дуже серйозною і зосередженою.

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