Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в последние месяцы живет за границей и крайне редко публикует что-то в сети из-за частого негатива, в этот раз снова обратилась к украинцам. В этот раз она рассказала о важной инициативе артистов - они вместе создали специальную композицию в поддержку любимой страны.

«Мы из Украины! 🇺🇦 А потому мы самая сильная нация в мире! Мы из Украины! 🇺🇦 Мы любим свою страну и все как один боремся за нее на свободу, мир и светлое будущее! Мы из Украины! 🇺🇦 А потому обязательно победим!

Мы с @kanalukraina и украинскими артистами объединились, чтобы подарить вам эту песню, как символ всего, что любим, за что боремся и во что верим! @polyakovamusic, принимай эстафету и вдохнови и ты своих поклонников этой песней! 🥰» - пишет Настя под постом.

Ранее мы писали, Настя стала участницей благотворительного события Ukrainian Freedom Voices в Праге, в рамках Prague Metronome. На сцену звезда вышла в черном шелковом наряде с прикрепленной сине-желтой ленточкой в области сердца, и выглядела очень серьезной и сосредоточенной.

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