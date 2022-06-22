Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина не тільки йшла до фінішу шоу, але і поверталася на прохання головного героя. Проте, виграти на шоу у неї вийшло. Однак, Юлія подружилася з учасницями, підтримує з ними зв'язок і спілкується досі.

Наприклад, з Надін дівчина вирішила відпочити в Італії, куди зовсім недавно вирушила. А також встигла відзвітувати про це в Instagram і розповіла, як повеселилася з подругою на шопінгу.

"У галереї є діра біля магазину Діор. Потрібно стати туди п'ятою, покрутитися і загадати бажання» - розповідає Бельченко.

Однак після наступного пояснення дівчина збентежилася: «це не діра... то одне місце у бика. І потрібно стати туди, покрутитися три рази і загадати бажання. Діра зробилася через те, що дуже багато людей крутилося».

Юлія відповіла: "я вже бачу ці заголовки. Як я топталася прямо на цьому місці» - прокоментувала дівчина і показала відео.

Любить Бельченко хвалитися різними моментами з життя. Раніше перед відпусткою вона похвалилася ідеальною підготовкою. Одночасно дівчина зробила манікюр, педикюр і вії.

Причому Юлія похвалилася, що все це можна зробити в салоні за раз і за дві години вона вже буде в усі зброї і красі.

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