Легендарний український музикант Віктор Павлік, який взяв за дружину свого молодого концертного директора Катерину Репяхову, виховує разом з нею маленького сина і розповідає про життя в Instagram. Також Репяхова почала розповідати в блозі кожну дрібницю свого життя.

Нерідко робить це Репяхова заради піару, а після скаржиться на увагу преси. Не так давно вона публічно ридала на камеру і заявила, що не може пробачити чоловіка і можливо не повернеться додому. Проте, фактично відразу Репяхова заявила про примирення і виклала кілька слізливих відео.

Цього разу Репяхова знову несподівано натякнула на чергову сімейну драму. І щоб отримати більше хвилювань, не стала називати кокретную причину:

"Скільки б я вам всього розповіла... але не можу. І жаліти себе не хочу, тільки вперед. Незважаючи на драму мого життя, я радію, що закінчила роботу над керівництвом. На даний момент моя робота у редактора, паралельно з цим кращий Ілюстратор малює для керівництва» - пише Репяхова.

Віктор опублікував кумедне відео з сином, якому нещодавно виповнився рік. На кадрах можна побачити, що музикант привів Мішу до перукаря, і судячи з усього, потай від Репяховой. Варто відзначити, що малюк дуже спокійно поводиться в кріслі у майстра, поки та акуратно стриже його машинкою.

А ось Павлик, схоже, хвилюється, так як за кадром примовляє: "Мама помре, синку". При цьому він нервово сміється.

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