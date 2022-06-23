Легендарный украинский музыкант Виктор Павлик, взял в жены своего молодого концертного директора Екатерину Репяхову, воспитывает вместе с ней маленького сына и рассказывает о жизни в Инстаграм. Также Репяхова начала рассказывать в блоге каждую мелочь своей жизни.

Нередко делает это Репяхова ради пиара, а после жалуется на внимание прессы. Не так давно она публично рыдала на камеру и заявила, что не может простить мужа и возможно не вернется домой. Тем не менее, фактически сразу Репяхова заявила о примирении и выложила несколько слезливых видео.

В этот раз Репяхова снова неожиданно намекнула на очередную семейную драму. И чтобы получить больше волнений, не стала называть кокретную причину:

«Сколько бы я вам всего рассказала… Но не могу. И жалеть себя не хочу, только вперед. Несмотря на драму моей жизни, я радуюсь, что закончила работу над руководством. На данный момент моя работа у редактора, параллельно с этим лучший иллюстратор рисует для руководства» - пишет Репяхова.

Виктор опубликовал забавное видео с сыном, которому недавно исполнился год. На кадрах можно увидеть, что музыкант привел Мишу к парикмахеру, и судя по всему, втайне от Репяховой. Стоит отметить, что малыш весьма спокойно ведет себя в кресле у мастера, пока та аккуратно стрижет его машинкой.

А вот Павлик, похоже, волнуется, так как за кадром приговаривает: "Мама умрет, сынок". При этом он нервно посмеивается.

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