Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська підтримує країну в її боротьбі проти російської агресії з перших днів вторгнення на наші землі. При цьому вона намагається допомогти не тільки словами і почала активно займатися збором коштів на різну техніку для медиків, для біженців або для ЗСУ.

"Завдяки фонду нашого друга, відомого телеведучого @serhiikostyra @stop_crime_foundation команда передала тактичним військовим парамедикам два дорогих апарати ШВЛ, які люб'язно надала Юлія Седлецька разом зі своїм прекрасним чоловіком.

Ноші для реанімобіля, ліки та інше обладнання. Уклін і повагу вам, дорогі! 🙏 🏻 Але це було б неможливо без вашої, друзі, допомоги. Приєднуйтесь до нас!"- пише Сумська під звітом з фото і відео.

Також зірка виклала в мережі милі фото і відео, як разом з чоловіком Віталієм Борисюком виступала для українських військових.

На кадрах можна побачити, що Ольга і Віталій співали для хлопців зі Збройних сил України прямо на галявині, без сцени і сценічних спецефектів. І це було дуже душевно і тепло. Також Сумська виклала фото з військовими, не показуючи їхніх облич.крім того, судячи з фото, на цьому імпровізованому концерті виступали і колеги Ольги – Павло Зібров та Іво Бобул.

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