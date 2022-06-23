Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поддерживает страну в ее борьбе против российской агрессии с первых дней вторжения на наши земли. При этом она старается помочь не только словами и начала активно заниматься сбором средств на различную технику дял медиков, для беженцев или для ВСУ.
«Благодаря фонду нашего друга, известного телеведущего @serhiikostyra @stop_crime_foundation команда передала тактическим военным парамедикам два дорогостоящих аппарата ИВЛ, которые любезно предоставила Юлия Седлецка вместе со своим прекрасным мужем.
Ноши для реанимобиля, лекарства и другое оборудование. Поклон и уважение вам, дорогие! 🙏🏻 Но это было бы невозможно без вашей, друзья, помощи. Присоединяйтесь к нам!» - пишет Сумская под отчетом с фото и видео.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Неожиданно скончался солист "Ласкового мая" Шатунов: директор раскрыл причину
Советуют смириться и паковать чемоданы: российские военные покидают Донецк, местные боевики в панике
Лукашенко может ввязаться в войну только в одном случае: "Когда будет четко понимать..."
Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
Также звезда выложила в сети милые фото и видео, как вместе с мужем Виталием Борисюком выступала для украинских военных.
На кадрах можно увидеть, что Ольга и Виталий пели для парней из Вооруженных сил Украины прямо на лужайке, без сцены и сценических спецэффектов. И это было очень душевно и тепло. Также Сумская выложила фото с военными, не показывая их лиц. Кроме того, судя по фото, на этом импровизированном концерте выступали и коллеги Ольги – Павел Зибров и Иво Бобул.
Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина показала, какой ужас случился с ее спиной на отдыхе в Хорватии: "Конкретно...".
Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан пошла на кардинальные перемены после расставания: "У меня это впервые...".
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" обратилась к близкому мужчине: "Кто бы мог подумать, что нас разлучит война?".