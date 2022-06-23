Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поддерживает страну в ее борьбе против российской агрессии с первых дней вторжения на наши земли. При этом она старается помочь не только словами и начала активно заниматься сбором средств на различную технику дял медиков, для беженцев или для ВСУ.

«Благодаря фонду нашего друга, известного телеведущего @serhiikostyra @stop_crime_foundation команда передала тактическим военным парамедикам два дорогостоящих аппарата ИВЛ, которые любезно предоставила Юлия Седлецка вместе со своим прекрасным мужем.

Ноши для реанимобиля, лекарства и другое оборудование. Поклон и уважение вам, дорогие! 🙏🏻 Но это было бы невозможно без вашей, друзья, помощи. Присоединяйтесь к нам!» - пишет Сумская под отчетом с фото и видео.

Также звезда выложила в сети милые фото и видео, как вместе с мужем Виталием Борисюком выступала для украинских военных.

На кадрах можно увидеть, что Ольга и Виталий пели для парней из Вооруженных сил Украины прямо на лужайке, без сцены и сценических спецэффектов. И это было очень душевно и тепло. Также Сумская выложила фото с военными, не показывая их лиц. Кроме того, судя по фото, на этом импровизированном концерте выступали и коллеги Ольги – Павел Зибров и Иво Бобул.

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