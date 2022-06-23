Популярний український співак анонсірвал швидкий вихід довгоочікуваної нової композиції, яку так чекають шанувальники. Відомо, що в останні тижні артист був зайнятий благодійними концертами, збором коштів для допомоги біженцям і не так часто спілкувався з аудиторією.

У короткому ролику артист показав цікаве превью своєї роботи, а також заявив, що скоро буде щось нове і цікаве. Можна також помітити слова композиції і позначки автора.

Шанувальники очікувано відрагували на нове звернення артиста:

"Чекаємо!!💛 💙 ; прекрасно, дочекалися;🙏 🏻 💔; 💙art оборона; дуже чекаємо! ❤; Ждуууууу😍; Чекаємо!; Як проникливо😻; чекаємо😍 🔥 💙 💛; клас🙌; ️ клас; Україна понад усе!❤ ️ 💙 💛 ; Боже як чекаю🙏 🏽; так цікаво зазирнути в куточок, де народжується велика творчість. У мене теж почерк з нахилом наліво🙈 😁; і в Лондоні ми вас вже чекаємо💙 💛».

Також відомо, Дмитро Монатік не планує займатися перекладом своїм пісень. Під час бесіди Дьомін звернув увагу на те, що після повномасштабного вторгнення в Україну багато артистів зайнялися перекладом своїх пісень з російської мови на українську.

"Я не буду перекладати свої пісні. Вони були написані тоді, в той час, вони подарували багато хороших, правильних емоцій. Там пісні про мрії, про надію на світле майбутнє. Витрачати час на минуле, мені здається, сьогодні не варто. Потрібно витрачати час на майбутнє і створювати щось нове»,-поділився своїм баченням Монатік.

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