Украинцы обратили внимание, что панама Олега уже не та.

Как сообщает Politeka.net, модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая вернулась в относительно безопасный, оживающий Киев, а потом снова отправилась в дорогу. Так, телеведущая посетила Амстердам и встретилась с солистом KALUSH Олегом Псюком в рамках благотворительного концерта.

Ведущая Катя Осадчая поделилась солнечными счастливыми кадрами, на которых изображена в расслабленном и удобном аутфите - белой футболке и розовой панамке, которая стала популярным аксессуаром после победы групы KALUSH на международном конкурсе "Евровидение".

Рядом с ней позировал Олег Псюк, который вместо белой футболки надел черную. Его панама потеряла цвет под жарким солнцем и стала бледно-розового цвета. Также Катя Осадчая позировала со своим коллегой известным телеведущим Тимуром Мирошниченко, который держал в руках флаг Украины.

В комментариях украинцы порадовались благотворительному концерту в Амстердаме и оставили комплименты в комментариях к посту. А также обратили внимание, что панама Олега уже выгорела: "Наконец и мне посчастливилось увидеть вживую", "Классные", "Подарите ему панаму новую) эта уже выгорела", "Суперские".

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.