Как сообщает Politeka.net, модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая вернулась в относительно безопасный, оживающий Киев, а потом снова отправилась в дорогу. Так, телеведущая посетила Амстердам и встретилась с солистом KALUSH Олегом Псюком в рамках благотворительного концерта.
Ведущая Катя Осадчая поделилась солнечными счастливыми кадрами, на которых изображена в расслабленном и удобном аутфите - белой футболке и розовой панамке, которая стала популярным аксессуаром после победы групы KALUSH на международном конкурсе "Евровидение".
Рядом с ней позировал Олег Псюк, который вместо белой футболки надел черную. Его панама потеряла цвет под жарким солнцем и стала бледно-розового цвета. Также Катя Осадчая позировала со своим коллегой известным телеведущим Тимуром Мирошниченко, который держал в руках флаг Украины.
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В комментариях украинцы порадовались благотворительному концерту в Амстердаме и оставили комплименты в комментариях к посту. А также обратили внимание, что панама Олега уже выгорела: "Наконец и мне посчастливилось увидеть вживую", "Классные", "Подарите ему панаму новую) эта уже выгорела", "Суперские".
Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.