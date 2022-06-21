Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний (настоящее имя исполнителя) поделился в своем Инстаграм многозначительным постом в ответ на публикацию бывшей коллеги.

21 июня Дорофеева, которая ранее рассталась с Владимиром Дантесом, подтвердила слухи о своих отношениях с давним другом Михаилом Кацуриным. Она опубликовала снимок, на котором Михаил обнимает и целует ее, подписав пост коротким словом: «вместе».

Позитив не остался в стороне. Он решил напомнить Наде о временах, когда они выступали дуэтом «Время и Стекло». Певец опубликовал несколько снимков, на которых тянулся к Дорофеевой за поцелуем во время концерта.

«Или вместе?» 24.06», - подписал фото Позитив.

Поклонники артистов тут же отреагировали.

«Хорошее промо», «Для нас вы всегда вместе», «Это что такой флэшмоб», «Это мне больше нравится», «Ааа я дождалась фотографии», «Лёшаааа я поняла смысл!», «Конечно вместе», «Неужели свершилось?», «я ничего не понимаю», «Время и стекло снова вместе?», «Любовный многоугольник?», - пишут люди.

Напомним, беда случилась с Анной Тринчер, звезда честно все рассказала.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес показал, что случилось с его родным местом в Харькове.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская насмешила украинцев, показав сына Нестора.