Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна записала відеозвернення у своєму Instagram, в якому розповіла українцям, як отримати психотерапевтичну допомогу постраждалим від війни людям.

Маша нагадала українцям, що вона амбасадор ООН з народонаселення, і разом зі спеціальним фондом вони створили платформу, куди можуть звернутися постраждалі від насильства з боку окупантів. Це можуть бути і чоловіки, і жінки, все буде повністю анонімно і безкоштовно. При цьому телеведуча підкреслила, що людина може подати заявку і самостійно вибрати собі фахівця. Крім того, допомога полягає ні в одній консультації, а в комплексі, а фахівець буде супроводжувати людину до поліпшення його стану.

"Друзі, мені здається, що українці зараз поділилися на кілька типів: тих, хто сильно постраждав і продовжує страждати від війни, тих, хто їм всіляко допомагає, і тих, хто всіх лає. Звертаюся до перших двох-ця інформація потребує поширення, щоб допомогти постраждалим", - підписала відео Єфросиніна і докладніше розповіла про психотерапевтичну допомогу людям, постраждалим від насильства.

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