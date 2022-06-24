Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує свої стосунки з Беном Аффлеком, з яким зійшлася в минулому році після двадцятирічної перерви. Як відомо, тоді пара скасувала весілля за кілька днів до церемонії і відмовилася розповідати про причини.
Цього разу вони оголосили про свої стосунки в соціальних мережах і поділилися яскравими кадрами з дня народження Лопес. Разом з Аффлеком артистка повеселилася на яхті і показала, як вони милуються один з одним.
А цього разу їх застали на побаченні під час прогулянки, артисти продовжують вільний час приділяти один одному:
"Я ніколи раніше не бачила Бена таким щасливим🥺❤; їх весільна пісня?; Любов є любов❤️; Такий милашка; любов ❤️; Люблю цих двох!; Люблю цих двох; завжди!; Вони такі милі разом, що це просто розтопить моє серце ❤️😍; ніколи! Він на другому небі".
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Несподівано пішов з життя соліст "Ласкового мая" Шатунов: директор розкрив причину
Окупанти захопили ще два населених пункти і намагаються оточити ЗСУ: що змінилося на фронті
Рф готується перекинути великі резерви, британська розвідка повідомила деталі: "Хочуть охопити район..."
"Чули нашу арту": ЗСУ наближаються до Херсона, експерт назвав ймовірні терміни звільнення
Також на нових кадрах іспознітельніца вразила занадто молодою зовнішністю, немов знову несподівано скинула кілька років.
52-річна виконавиця з яскравим макіяжем і пишною укладанням змогла показати вдалий образ і підкреслити шкіру без вад. Саме відсутність зморшок і вигляд на 20 років молодше звичайного і викликав бурхливу реакцію в мережі.
Також "Бути корисною для своєї країни": Онуфрійчук з "Танців з зірками" розповіла про свій внесок у перемогу.
Як повідомляла Politeka, "Ніхто не може бути готовий": Дорофєєва підтримала українців під час війни важливими порадами.
Також Politeka писала, що "Ось прям берете...": Клопотенко з "Майстер Шеф" показав, як потрібно" малосолити " огірки.