Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує свої стосунки з Беном Аффлеком, з яким зійшлася в минулому році після двадцятирічної перерви. Як відомо, тоді пара скасувала весілля за кілька днів до церемонії і відмовилася розповідати про причини.

Цього разу вони оголосили про свої стосунки в соціальних мережах і поділилися яскравими кадрами з дня народження Лопес. Разом з Аффлеком артистка повеселилася на яхті і показала, як вони милуються один з одним.

А цього разу їх застали на побаченні під час прогулянки, артисти продовжують вільний час приділяти один одному:

"Я ніколи раніше не бачила Бена таким щасливим🥺❤; їх весільна пісня?; Любов є любов❤️; Такий милашка; любов ❤️; Люблю цих двох!; Люблю цих двох; завжди!; Вони такі милі разом, що це просто розтопить моє серце ❤️😍; ніколи! Він на другому небі".

Також на нових кадрах іспознітельніца вразила занадто молодою зовнішністю, немов знову несподівано скинула кілька років.

52-річна виконавиця з яскравим макіяжем і пишною укладанням змогла показати вдалий образ і підкреслити шкіру без вад. Саме відсутність зморшок і вигляд на 20 років молодше звичайного і викликав бурхливу реакцію в мережі.

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