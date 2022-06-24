Известная певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает свои отношения с Беном Аффлеком, с которым сошлась в прошлом году после двадцатилетнего перерыва. Как известно, тогда пара отменила свадьбу за несколько дней до церемонии и отказалась рассказывать о причинах.

В этот раз они объявили о своих отношениях в социальных сетях и поделились яркими кадрами из дня рождения Лопес. Вместе с Аффлеком артистка повеслелилась на яхте и показала, как они милуются друг с другом.

А в этот раз их застали на свидании во время прогулки, артисты продолжают свободное время уделять друг другу:

«Я никогда раньше не видела Бена таким счастливым 🥺❤; Их свадебная песня?; Любовь есть любовь❤️; Такой милашка; Любовь ❤️; Люблю этих двоих!; Люблю этих двоих; Всегда!; Они такие милые вместе, что это просто растопит мое сердце ❤️😍; Никогда! Он на втором небе».

Также на новых кадрах испознительница впечатлила слишком молодой внешностью, словно снова неожиданно сбросила несколько лет.

52-летняя исполнительница с ярким макияжем и пышной укладкой смогла показать удачный образ и подчеркнуть кожу без изъянов. Именно отсутствие морщин и вид на 20 лет моложе обычного и вызвал бурную реакцию в сети.

Напомним, "Быть полезной для своей страны": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала о своем вкладе в победу.

Как сообщала Politeka, "Никто не может быть готов": Дорофеева поддержала украинцев во время войны важными советами.

Также Politeka писала, что "Вот прям берете…": Клопотенко из "Мастер Шеф" показал, как нужно "малосолить" огурцы.