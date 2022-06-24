Популярний український співак Макс Барських, який після початку війни повернувся в Україну і голосно заявив про свою проукраїнську позицію, продовжує розбурхувати шанувальників в мережі. При цьому аудиторія з рф не втомлюється розпорошуватися на шпильки і всіляко бажає зачепити артиста.

Проте, фанатів у Барських набагато більше, епотому вони радісно зустріли його новий ролик зі зверненням до них. У відео Макс розповів, де пропадає весь цей час.

"Друзі, всім привіт, я так довго не виходив на зв'язок, брав невелику паузу від соцмереж. Намагався зібрати себе по частинах і шукав нові смисли, це дуже важко відчувати на ментальному, фізичному рівні цей стрес.

Тому намагайтеся хоч іноді брати відпочинок, паузу і тишу від усього, що може схвилювати. Помічайте дрібниці, радійте сонцю і гарного вам дня!"- каже Барських під час короткого відео.

Ми писали, друг Макса Алан вирішив зняти документальний фільм про війну в Україні. Цікавий проект тим, що режисер попросив українців поділиться своїми фото, відео та історіями. І за цими документальними підтвердженнями зніме кіно під назвою "Довга доба".

У підписі до публікації Барських написав: "вітаю свого друга @alanbadoev з прем'єрою першого тизера документальної стрічки"Довга доба". Це дійсно дуже важлива і своєчасна робота".

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